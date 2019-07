Estate 2019: dalle Hawaii all’Alaska, 5 destinazioni USA ad alto tasso di adrenalina per vacanze avventurose e viaggi di nozze fuori dagli schemi [GALLERY]

L’estate è sinonimo di grandi viaggi e cosa c’è di più bello che partire con la propria dolce metà? Secondo i trend di viaggio stilati per il 2019, sempre più spesso le classiche fughe romantiche lasciano il posto alla ricerca di esperienze adrenaliniche e di grandi imprese da condividere in due. Per le coppie in cerca di un’avventura indimenticabile o di una luna di miele fuori dai soliti schemi, gli Stati Uniti offrono una lista senza fine di esperienze fuori dall’ordinario, da vivere al di là delle sue grandi metropoli. Dalla natura indomita delle Hawaii agli scenari selvaggi dell’Alaska, dalle avventure del leggendario west in South Dakota alla sfrenata libertà del Colorado, senza dimenticare le bellezze naturalistiche dell’Oregon, Visit The Usa suggerisce cinque idee di viaggio dedicate alle coppie intrepide, per un’estate di emozioni ad alto tasso di adrenalina.

Hawaii

Gli incredibili paesaggi naturali e l’ospitalità dello spirito di Aloha rendono le Hawaii uno scenario perfetto per le coppie attive, che in vacanza amano cimentarsi in ogni tipo di attività sportiva. Per ammirare Madre Natura al suo meglio, il viaggio verso le Rainbow Falls inizia al mattino presto dal centro di Hilo, la città più grande di “Big Island”, l’Isola di Hawaii. Prima di spostarsi verso il Parco Nazionale dei Vulcani, non si più perdere una sosta per ammirare la cascata di 80 piedi che si tuffa nelle acque cristalline del fiume, creando degli affascinanti arcobaleni. Poco distante, ha appena riaperto ai visitatori il Kilauea Iki Trail, il popolare sentiero escursionistico di 4 km che porta sulle pendici di Kilauea, uno dei vulcani più attivi del mondo. Dopo l’eruzione dello scorso anno, è nata anche una incredibile spiaggia di sabbia nera proprio lì dove l’ondata lavica ha raggiunto il mare.

Per chi vuole intraprendere una vera sfida, ripagata con una vista mozzafiato, c’è la salita di 11,5 miglia e 4.500 metri di dislivello a Mauna Kea, il monte (e il vulcano dormiente) più alto del mondo, se misurato dalla sua base a quasi 5.761 metri slm. Per chi non fosse ancora pronto per raggiungere la cima, di notte il vulcano regala alle coppie un romantico spettacolo: gli astronomi locali installano telescopi nella stazione dei visitatori come parte di un programma di osservazione libera delle stelle che è… fuori dal mondo. Per vivere l’autentica atmosfera delle Hawaii, la spiaggia di Honoli’i è una delle mete più cool per il surf e il boogie boarding; dopo un po’ di riscaldamento sulla tavola, a b si trova un vero paradiso dello snorkeling. Salutata Big Island, una serie infinita di attività emozionanti e adrenaliniche si trovano anche su tutte le isole dell’arcipelago come Maui, Oahu e l’isola-giardino di Kauai, dove sperimentare la spericolata Kipu Zipline.

Alaska

L’Alaska è la destinazione perfetta per le coppie più intrepide, pronte ad affrontare un viaggio nella wilderness estrema fino al confine ultimo della civiltà, “The Last Frontier”, come recita il soprannome ufficiale. L’estate è la stagione ideale per avventurose escursioni poiché è più facile muoversi in maniera autonoma, guidando alla scoperta dei parchi naturali più belli del mondo e delle zone più sperdute e suggestive. Che si tratti di fare rafting nel Denali National Park o di ammirare i grandiosi ghiacciai da un elicottero, pescare salmoni insieme ai locali nei corsi d’acqua di Anchorage o di partire per una lunga escursione lungo l’Historic Trail Iditarod National, l’Alaska offre una vacanza che invita a sfidare i propri limiti.

Dopo tanto movimento, non può mancare una tappa a Fairbanks, dove fino al 20 agosto è aperta la “Midnight Sun Season”. In questo periodo il sole splende fino a 24 ore al giorno e l’estate sub-artica si riempie di festival e divertimenti. Fairbanks è anche una delle città che offre le maggiori possibilità al mondo di assistere al magico spettacolo dell’aurora boreale; per chi prolunga le vacanze dopo il 21 agosto, con l’inizio dell’”Aurora Season” ci sono buone possibilità di riuscire ad ammirare le magiche luci del nord, una delle esperienze in cima alla lista delle cose da fare di ogni viaggiatore che diventa ancora più indimenticabile se condivisa con la propria dolce metà.

South Dakota

Il South Dakota è celebre per il memoriale del Mount Rushmore National, con le enormi sculture dei quattro presidenti americani scolpite nel granito, ma ci sono tante altre avventure da scoprire in questo gioiello del Midwest. Immerso nella storia e attraversato dalle orme dei leggendari pionieri, è la meta perfetta per le coppie avventurose che vogliono essere protagoniste di un indimenticabile road trip americano. Come nei migliori film basta noleggiare un’auto d’epoca, dare un’occhiata all’itinerario e seguire le ampie strade alla ricerca delle gemme nascoste di questo stato selvaggio e dei suoi panorami sbalorditivi. Da Rapid City lungo la I-90 si arriva a Deadwood, l’emblema del selvaggio west, dove giacciono i leggendari esploratori di frontiera Wild Bill Hickok e Calamity Jane e si respira lo spirito di un’epoca passata fatta di pionieri, saloon, pistoleri e febbre dell’oro.

Verso sud, lungo la US-385 lo scenario cambia per lasciare spazio all’intenso verde della Black Hills National Forest e poi all’aspra bellezza del Badlands National Park che, con il suo labirinto di guglie e pinnacoli offre uno scenario unico per un’escursione in mezzo a una natura sorprendente. Nelle Black Hills si staglia anche il Crazy Horse Memorial, memoriale dedicato alla leggenda dei nativi americani “Cavallo Pazzo”; il monumento, anche se ancora in costruzione, è già considerato l’ottava meraviglia del mondo. Arrivati a Custer, non può mancare una tappa al Custer State Park, che nel 2019 celebra il centenario. Il parco è famoso per la sua mandria di 1.300 bisonti e altre possibilità di avvistamento della ricca fauna selvaggia. Per un’autentica esperienza locale, è possibile trascorrere una notte in un ranch e il giorno successivo prendere parte a un game drive nel parco, per un incontro ravvicinato con antilopi, alci e bufali.

Colorado

Il Colorado sorprende per i suoi panorami grandiosi e la sensazione di infinità libertà. L’opzione migliore per le coppie che amano le emozioni senza filtro? Girarlo in motocicletta per esplorare alcuni dei più affascinanti paesaggi degli Stati Uniti. Il consiglio è di lasciarsi alle spalle Denver e partire subito verso le alture delle Montagne Rocciose, percorrendo alcune delle strade più celebri, come la Mount Evans Scenic Byway, la Million Dollar Highway o la Trail Ridge Road, che si inoltra nel cuore del magnifico Colorado Rocky Mountain National Park. Nell’area di Eastes Park, nelle colline ai piedi del parco nazionale, per tutta l’estate si tengono lezioni di yoga gratuite, ideali per scaricare l’adrenalina dopo l’emozionante viaggio on the road, circondati da uno scenario unico al mondo: l’aria frizzante della montagna farà sentire subito i viaggiatori freschi e riposati!

Le avventure non finiscono certo qui per chi sceglie di visitare il Colorado in estate: Epic Discovery unisce il brivido delle attività sportive alla conoscenza della natura. Acquistando il pass giornaliero Ultimate Adventure si ha accesso sia alla zipline che ai sentieri escursionistici, dove è possibile ricevere informazioni approfondite sulla flora locale grazie ai display informativi posizionati lungo il percorso. Il Colorado è il primo Stato a iniziare una collaborazione con Leave No Trace, una serie di principi etici che promuovono la conservazione dell’ambiente. Per sperimentare qualcosa di davvero insolito, non si possono perdere le escursioni con il lama, una guida d’eccezione per esplorare il territorio montano. Infine questa estate sono in programma tantissimi eventi come le Hot Summer Nights, una serie di concerti con live music, birra locale, giochi per tutti i gusti e buon cibo. Dal 30 agosto al 1 settembre si svolgerà il Creede Colorado Balloon Festival, l’evento annuale dedicato alle mongolfiere.

Oregon

Natura travolgente ed eleganti centri urbani, ecco l’Oregon riassunto in due immagini. Un’idea fuori dagli schemi per le coppie in cerca di un viaggio da film, sulle orme del capolavoro “Wild”, vincitore di due premi Oscar. Ripercorrendo l’impresa della protagonista, si può esplorare parte del Pacific Crest National Scenic Trail, il sentiero escursionistico incredibilmente scenografico che si estende nelle valli deserte della California fino alle foreste pluviali del nord-ovest, con punti di partenza in Canada e Messico. Nel territorio dell’Oregon si trovano due punti, Three Sisters Wilderness e Mount Hood National Forest. Il primo è situato a 25 km a nord dalla meraviglia della natura Crater Lake e presenta numerosi laghetti e stagni da godersi dopo una lunga camminata. L’intera foresta copre circa 114.000 ettari dell’Oregon centrale.

Il secondo si trova circa 150 km a est di Portland, e rappresenta l’attrazione principale del tratto settentrionale del sentiero in Oregon. La montagna rivestita di ghiacciaio è il vulcano attivo più grande dell’Oregon ed è circondata da foreste lussureggianti, il luogo perfetto per scattare una fotografia indimenticabile. Per un’esperienza di immersione a 360 gradi nella natura, sul lato ovest dell’Oregon, a Lane County, si trova anche la Fall Creek Reservoir, uno dei posti più incredibili per fare camping negli Stati Uniti. Chilometri di foresta e spiaggia circondano questo lago da 750 ettari con tante attività nelle vicinanze, come l’escursionismo, gli sport acquatici e altre avventure all’aria aperta nelle immediate vicinanze del lago. Un’ultima nota a prova di romanticismo: i tramonti di Fall Creek sono incredibili.