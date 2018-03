L’Etna si sta spostando, sta scivolando lentamente in mare: rischi imminenti? Ecco cosa rivela un nuovo studio, tra avvertimenti e perplessitÃ 

Il movimento di 14 millimetri l’anno non sembrerà un valore importante, ma lo è se si considera la massa che si sta spostando: lo scivolamento, per quanto lento, potrebbe, secondo lo studio, causare danni catastrofici in futuro ai fianchi del vulcano (ad esempio potrebbe innescare frane, le cui conseguenze sono imprevedibili).

Murray ha sottolineato che il fenomeno si svolge nell’arco di secoli, o millenni, e al momento non sembra sussistano rischi imminenti: però, “se tra dieci anni la velocità di scivolamento dovesse raddoppiare, allora sì che sarebbe un avvertimento da non sottovalutare“, conclude il vulcanologo.

Eugenio Privitera, direttore dell’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha spiegato al Post che vi è effettivamente uno spostamento verso il mare, ma secondo i rilevamenti dell’INGV riguarda solo il lato orientale del vulcano, e non l’intera montagna come invece si afferma nello studio. Si tratta di un fenomeno simile a quello di molti altri vulcani che si trovano lungo una costa, e si tratta inoltre di movimenti lentissimi, in cui intervengono numerosi aggiustamenti: per tale motivo non causano una maggiore fragilità del versante rivolto verso il mare o un maggior rischio di frane, spiega Privitera.

L’esperto INGV inoltre esprime le sue perplessità sulle modalità di realizzazione dello studio: in particolare, considera parziali i dati impiegati per spiegare il movimento del vulcano, senza contare che i ricercatori non hanno considerato/citato le più recenti pubblicazioni in materia effettuate dai vulcanologi italiani.

“Se tutto il vulcano scivolasse – ha spiegato Privitera all’ANSA – si manifesterebbero tutta una serie di fenomeni, che noi nelle nostre continue osservazioni non abbiamo visto; (…) se si fosse manifestato un tale fenomeno, le attuali tecniche di rilevamento radar satellitare (InSAR, Interferometric Synthetic Aperture Radar), che permettono di misurare con estrema precisione lo spostamento della superficie del vulcano, lo avrebbero certamente registrato“.