Etna, spettacolo d’Inverno a metà Maggio: tanta neve fresca fino a bassa quota sul vulcano, scenario surreale [FOTO e VIDEO]

La temperatura minima di stamattina a Catania, di appena +7°C, non è stata l’unica cosa invernale: anche sull’Etna sembra tornato l’inverno dopo le eccezionali nevicate che ieri hanno imbiancato il vulcano sin dai 1.400 metri di altitudine. Scenario surreale, inverosimile per la Sicilia nella seconda metà di Maggio, eppure oggi è tornato asplendere il sole e l’Etna s’è destato il tutto il suo maestoso splendore con la neve ad altitudini invernali, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo.