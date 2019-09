Stasera in TV la prima di “Eurogames”, il nuovo di “Giochi senza Frontiere” con Ilary Blasi e Alvin

Trecento concorrenti, trenta squadre, un solo paese vincitore. Stasera, in prima serata, debutta su Canale 5 “Eurogames“, nuova grande sfida tra nazioni europee, tratto dal format Jeaux Sans Frontiers, “Giochi senza Frontiere”, cult della televisione italiana ed europea, in onda dal 1965 fino al 1999 per 30 edizioni. Al timone Ilary Blasi con Alvin. A supervisionare sulla regolarità dei giochi sei arbitri guidati da Jury Chechi. Eurogames è una competizione a squadre. Italia, Spagna, Russia, Grecia, Germania e Polonia gareggiano l’una contro l’altra in nove giochi, declinati sulla storia e le tradizioni delle sei nazioni. In ogni puntata, per ciascun paese gioca una compagine proveniente da una diversa città e composta da dieci concorrenti. Alla finalissima accede, per ogni Stato, con il miglior punteggio durante le puntate eliminatorie. Tra i giochi fissi, il classico Fil Rouge (la cui classifica finale verrà svelata solo prima del gioco finale), il Pallodromo (una palla trasparente dentro la quale i concorrenti dovranno correre e affrontare un percorso a ostacoli) e il Muro dei campioni (una parete di 13 metri, inclinata a 32 gradi, da scalare unicamente con la forza delle braccia). Le altre sei prove cambiano di puntata in puntata e, solo per una, le squadre possono scegliere di giocare il jolly per veder raddoppiato il punteggio ottenuto in quella sfida. Una produzione kolossal. Il set a Cinecittà World, il parco dei divertimenti del cinema e della tv, copre un’area di oltre 8.000 mq, illuminato da 1.200 punti luce, è la riproduzione del Circo Massimo. Per realizzare i costumi delle varie prove sono stati utilizzati 4 km di tessuti, custoditi in una sartoria di 600 mq.

“E’ il formato storico, originale, che in 30 anni di vita ha avuto 5 miliardi di telespettatori in tutta Europa con ascolti altissimi – ha detto il direttore della rete Mediaset Gancarlo Scheri alla presentazione del programma-. Abbiamo deciso di rinnovarlo e riproporlo mantenendo l’atmosfera meravigliosa che ci ricordiamo e vorrei anche allontanare ogni pensiero che ci sia qualcosa di politico dietro tutto questo“.

“Rappresenta la nostra infanzia, e questo programma l’ho voluto fortemente io – ha detto Ilary – In questa televisione di arringhe e litigate mi piaceva riportare una tv degli anni ’80, ’90, quella con la quale sono cresciuta e che oggi puo’ sembrare obsoleta, quasi antica, ma che io invece trovo moderna“. “Mi piaceva l’idea di riportare la famiglia italiana davanti alla televisione, si e’ persa un po’ questa abitudine – ha aggiunto -. Io vedo i miei figli, la loro generazione, che sono un po’ lontani dalla tv, magari guardano le serie, YouTube, e quindi questo e’ un programma talmente trasversale che potrebbe diventare un appuntamento fisso durante la settimana, ci si riunisce a guardare la tv, come una volta“. “Penso che i bambini non guardino troppo la tv perche’ non trovano qualcosa di interessante per loro“, ha detto ancora e, rispondendo a una domanda se e’ lei a porre dei limiti, ha aggiunto: “No assolutamente, sono loro che di spontanea volonta’ non si avvicinano proprio alla televisione, ovviamente parlo dei miei figli“.

“Ci piaceva riportare la leggerezza che tanto ci piace, la leggerezza e’ un muscolo che si e’ un po’ impigrito in questi anni“, ha aggiunto Alvin.

La radio partner del programma è R101. Il programma avrà anche un racconto parallelo online: sul web (www.mediasetplay.it), sull’applicazione app Mediaset Play e sui profili social ufficiali (Instagram – Facebook – Twitter: @MediasetPlay) sarà possibile accedere a contenuti inediti, curiosità, foto, backstage. I diritti del format “Jeux sans frontières” sono detenuti dal gruppo internazionale Banijay. In Italia l’adattamento del formato è prodotto da Nonpanic Banijay per Mediaset con il titolo “Eurogames”. La regia è affidata a Lele Biscussi.

Eurogames andra’ in onda nei vari Paesi europei, ma non contemporaneamente: la prima sara’ l’Italia, l’ultima che l’ha messa in programmazione la Grecia, per l’inverno prossimo.