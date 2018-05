Fai la differenza: l’educazione ambientale nella Scuola di Cori

1 /6 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Si è concluso il progetto di educazione ambientale “Fai la differenza”, realizzato dall’Istituto Comprensivo “Cesare Chiominto” con la collaborazione del Comune di Cori e della Società Cooperativa ERICA, nell’ambito del percorso educativo-didattico di cittadinanza attiva che ha coinvolto da inizio anno i cinquenni dell’infanzia, pubblica e privata; le prime e quinte della primaria e le prime della secondaria di primo grado di Cori, Giulianello e Boschetto.

Scrivono gli organizzatori dell’iniziativa: “Gli alunni, adeguatamente stimolati alla riflessione sulla tematica relativa alla gestione dei rifiuti e dotati delle necessarie conoscenze in materia di raccolta differenziata, sono interlocutori privilegiati per promuovere e sensibilizzare gli adulti ad adottare comportamenti e buone pratiche quotidiane, portando a casa il messaggio ecologico ‘Ognuno può fare la sua parte per salvaguardare l’ambiente‘ e le indicazioni apprese a scuola.”

Le attività proposte erano differenti per ogni ordine e grado, in certi casi sono state anche coinvolte le famiglie. I più piccoli si sono dati alla lettura e drammatizzazione di fiabe; creazione di immagini, cartelloni, libri e maschere con materiali riciclati; laboratori sul riutilizzo degli scarti di carta e plastica. I grandi invece hanno scandagliato il web in cerca di informazioni utili e visionato filmati; incontrato personale specializzato; prodotto testi vari e canti in italiano e in inglese.

L’esperienza è terminata in questi giorni con due mostre dei lavori e altrettante recite intitolate “Nel paese di riciclandia. Alla ricerca dell’energia perduta”. Erano presenti: il Dirigente scolastico Enzo Mercuri e la vicaria Fiorella Marchetti; il Sindaco Mauro De Lillis e l’Assessore all’Ambiente Luca Zampi; le referenti progettuali Laura Collinvitti e Liliana Corsi, con docenti e studenti delle classi interessate, che hanno infine salutato il pensionamento delle colleghe Erminia Neri e Graziella Bonanni.