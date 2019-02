Febbraio shock con l’Anticiclone dei record, caldo senza precedenti in tutt’Europa: oggi +22°C in Francia, +20°C a Roma e Firenze, +18°C in Germania [DATI]

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Altro che Burian: dell’Inverno non c’è più traccia, se non nelle Regioni del Sud Italia dove le condizioni meteo sono ancora fredde e perturbate. Su gran parte d’Europa, però, il poderoso Anticiclone di questo Febbraio sta diventando un mostro da record con un’anomalia impressionante che diventa di giorno in giorno sempre più pesante. Sembra Primavera inoltrata, non solo al Centro/Nord Italia ma anche in Europa e persino in montagna, sulle Alpi. Lo zero termico è salito ad oltre 3.500 metri di altitudine, come se fossimo addirittura in Estate. La temperatura ha raggiunto oggi +17°C ai 1.300 metri di Bardonecchia, +11°C ai 2.000 metri di Sestriere, addirittura +9°C ai 2.700 metri del Monte Fraiteve.

Caldo anomalo in tutto il Centro/Nord, soprattutto in Toscana e nel Lazio dove varie località hanno superato il muro dei venti gradi centigradi. Ecco le massime odierne: +21°C a Reggello e Pontassieve, +20°C a Roma, Firenze, Grosseto e Guidonia +19°C a Siena, Pistoia, Fiumicino, Tivoli e Tarquinia, +18°C a Latina, Lucca, Arezzo ed Empoli, +17°C a Pisa, Frosinone e Aosta, +16°C a Milano, Torino, Padova, Bergamo, Udine, Vicenza, Varese, Como, Merano, Pordenone, Viterbo e Treviso, +15°C a Brescia, Perugia, Parma, Novara, Modena, Reggio Emilia, Trento, Cuneo, Ferrara, Piacenza e Mantova.

Sta facendo molto caldo in tutt’Europa, dove splende il sole e sembra già fine Aprile o addirittura inizio Maggio. In Francia spiccano i +22°C di Clermont, Biarritz e Le Luc mentre tra Germania, Belgio, Paesi Bassi e Inghilterra abbiamo +18°C a Dortmund, +17°C a Colonia, Duisburg e Dusseldorf, Maastricht e Charleroi, +16°C a Bruxelles e Eindhoven, +15°C a Londra, Amburgo e Rotterdam. Dati impressionanti per metà Febbraio, quando dovrebbe essere ancora pieno inverno. Ma di freddo e neve non c’è neanche l’ombra, non solo nel presente ma anche nella tendenza meteo a breve, medio e lungo termine. L’Anticiclone continuerà a dominare con ogni probabilità fino alla fine del mese; soltanto al Sud Italia potremmo avere qualche ulteriore spiffero freddo e perturbato proveniente dai Balcani.