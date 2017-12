Felice anno nuovo! Ecco l’allegro e significativo doodle di Google per San Silvestro

Come annunciato nei giorni scorsi, Google ci regala oggi, San Silvestro, 31 dicembre 2017, l’ultimo doodle dell’anno per augurarci un “Felice anno nuovo!“: “I nostri amici piumati hanno apprezzato le loro deliziose tradizioni ed ora stanno salutando l’anno nuovo con in mano delle stelle filanti. Mentre ammirano i fuochi d’artificio, ripensano a quanto è stato divertente trascorrere tempo insieme,” spiega il motore di ricerca. “Domani continuate a seguirci mentre i nostri amici pinguini iniziano il nuovo giorno del nuovo anno.”

Nel doodle sono disegnati due pinguini, un tucano e un pappagallo, gli stessi personaggi che avevamo visto nei doodle dei giorni scorsi: festeggiano l’arrivo dell’anno nuovo lanciando dei coriandoli.

I doodle di “Buone feste” di Google sono una tradizione da molti anni: il primo risale al 1999 ed era un semplice pupazzo di neve al posto della “o” del logo, ma successivamente sono diventati sempre più elaborati e coinvolgenti. Spesso cambiano nel corso dei giorni, altre volte sono accompagnati da giochi interattivi. La scelta di un augurio neutro, senza riferimenti specifici, vuole raggiungere tutti gli utenti, qualunque sia la loro cultura o religione.