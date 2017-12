“Felice anno nuovo!” sulla Neve, è Boom di presenze sulle piste da sci di Campo Staffi [FOTO]

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

La giornata i sole dell’ultimo dell’anno, ha fatto registrato un boom di presenze nella stazione sciistica di Campo Staffi, con un grande affollamento di appassionati ed amanti della neve, oltre 700 gli ski pass tra mattinieri e giornalieri staccati nella sola mattinata, lo testimonia anche il grande afflusso di auto nel parcheggio , tanto che in diversi hanno dovuto parcheggiare in altri spazi. La bella giornata ha permesso l’apertura di tutti gli impianti: Tapis roulant Valle Manuela, Seggiovia Ceraso, Manovia Scuola sci e le relative piste. La viabilità per raggiungere Campo Staffi è del tutto accessibile, e la macchina organizzativa messa in campo dall’Amministrazione Comunale di Filettino, sta dando ottimi frutti. “Un buon movimento sulle piste da sci per questa prima giornata –commenta il Sindaco Paolo De Meis- , e ci saranno sempre più numeri importanti, ma la partenza è di tutto rispetto. La neve è fantastica e la totalità degli impianti è operativa, il tutto messo a disposizione degli appassionati, rappresenta la concretezza degli importanti investimenti messi in atto da quest’Amministrazione. Questa è la concretezza dei fatti, visibile sotto gli occhi di tutti, il resto sono chiacchiere messe ad arte da chi non ha mai capito il vero senso di amministrare per il territorio. L’indotto di Campo Staffi produce grandi riflessi sull’economia non solo filettinese, ma anche per i centri limitrofi attraversati per giungere a Campo Staffi, e di questo noi ne siamo orgogliosi. La stagione sciistica inizia dunque al meglio e ed il ventaglio di iniziative programmate sia sulle piste che a Filettino, rappresentano la giusta cornice per passare queste giorni festa ed iniziando al meglio il nuovo anno”.