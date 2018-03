Arriva la Festa della Donna 2018: ecco le curiosità e le immagini per gli auguri su WhatsApp e Facebook [GALLERY]

1 /21 GUARDA le altre FOTOGALLERY

L’8 Marzo 2018 è alle porte: il giorno della Festa della Donna sta arrivando, e anche MeteoWeb vuole partecipare alla celebrazione con degli auguri speciali. Sono in molti, in giorni come questi, a condividere frasi, foto e video con le amiche e le colleghe, per fare degli auguri simpatici e perché no, che facciano riflettere sull’importanza di questa ricorrenza.

Il alto nella gallery alcune immagini da condividere su WhatsApp, Facebook e tutti i principali social network per fare degli auguri che difficilmente saranno dimenticati, in basso di seguito tutti gli approfondimenti e le curiosità sulla Festa.