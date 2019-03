Festa della Donna, 8 Marzo mai così caldo sull’Italia. Clima quasi estivo anche nel weekend [MAPPE]

1 /11 GUARDA le altre FOTOGALLERY

E’ una Festa della Donna di super caldo sull’Italia: siamo ancora all’8 Marzo eppure sembra di essere già a fine Maggio, quasi in estate. Le temperature si mantengono elevate in tutto il Paese: alle 10:20 del mattino avevamo già +22°C a Cosenza, +20°C a Palermo, Trapani e Foggia, +19°C a Bari e Vibo Valentia, +18°C a Catanzaro, +17°C a Napoli, Bologna, Catania, Modena, Latina, Ancona e Campobasso, +16°C a Roma, Ravenna, Reggio Calabria, Salerno e Pescara, +15°C a Trieste e Brescia, +14°C a Milano, Genova, Firenze e La Spezia. Queste temperature aumenteranno sensibilmente nel corso della giornata (vedi mappe del preciso modello Moloch dell’ISAC-CNR nella gallery in alto, a corredo dell’articolo), e si manterranno così eccessivamente elevate anche nel weekend. Prosegue la grande anomalia calda di quest’inizio di Marzo 2019: l’inverno sembra già un lontano ricordo, ma attenzione alla prossima settimana quando tornerà a ruggire con qualche parentesi fredda e nevosa tipicamente marzolina.

