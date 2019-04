Festa della Liberazione, 25 Aprile: Di Maio in sinagoga a Roma e Salvini a Corleone [GALLERY]

Il vicepremier Luigi Di Maio si è recato presso la sinagoga Di Roma in via Cesare Balbo, insieme al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e al ministro della Salute Giulia Grillo, rendendo omaggio alla lapide in memoria della Brigata ebraica che ha combattuto assieme ai partigiani italiani per liberare l’Italia dal nazi-fascismo.

Un 25 aprile diverso, invece, per l’altro vicepremier, Matteo Salvini, che si trova invece a Corleone, in Sicilia, per inaugurare un commissariato Di polizia, scoprendo una targa dedicata alle vittime Di mafia. In Sicilia con lui, tra gli altri, anche il capo della polizia Franco Gabrielli.