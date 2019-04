Festa del Lavoro e dei Lavoratori, Buon 1° Maggio 2019: IMMAGINI e GIF per gli auguri su Facebook e WhatsApp

Il 1° Maggio è il giorno in cui si celebra la Festa del Lavoro (o Festa dei Lavoratori).

Si celebrano i risultati raggiunti dalle battaglie operaie, in particolare quelle volte alla conquista di un diritto ben preciso: l’orario di lavoro quotidiano fissato in otto ore (in Italia con il RDL n. 692/1923). E’ un giorno di impegno civile per tutti, lavoratori, disoccupati ed emarginati.

Il 1° Maggio nasce come momento di lotta internazionale di tutti i lavoratori, abbattendo le barriere geografiche e sociali, per affermare i propri diritti, per raggiungere obiettivi, per migliorare la propria condizione.

La nostra Costituzione, all’art. 1, recita: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

