Buona Festa della Mamma 2019: le IMMAGINI e le GIF più belle per auguri speciali

La seconda domenica del mese di Maggio si festeggia la Festa della Mamma.

Il 12 Maggio 2019 si celebra la forza delle madri, donne instancabili che si destreggiano tra casa, lavoro, figli e impegni di ogni genere.

La Festa della Mamma si celebra in tutto il mondo in onore della figura materna e della maternità.

In quasi due terzi dei Paesi del pianeta la festa è celebrata nel mese di Maggio, mentre in alcuni altri a Marzo. Ad esempio, in gran parte degli Stati europei, negli Stati Uniti, in Giappone, in Australia e in numerosi altri la festa cade nella seconda domenica di Maggio; a San Marino si festeggia il 15 marzo; nei paesi balcanici l’8 marzo; in molti paesi arabi la festa cade invece nel giorno dell’equinozio di primavera.

La ricorrenza è fissata quest’anno il 12 Maggio, ma la verità è che ogni giorno è la Festa della Mamma: cogliamo in l’occasione della celebrazione internazionale per proporre una selezione di immagini e GIF (gallery in alto) da poter inviare per gli auguri su Facebook e WhatsApp alla donna più importante della nostra vita.