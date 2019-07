Festival di San Fermin a Pamplona, Toro precipita sulla folla: tanti feriti, un americano è grave. Tutte le FOTO

E’ iniziato Sabato 6 Luglio a Pamplona il Festival di San Fermin che quest’anno si concluderà il 14 Luglio, ma subito ci sono state gravi conseguenze sulle persone. Due uomini hanno subito un trauma cranico dopo essere stati travolti dagli animali, un altro e’ stato incornato a una gamba con una prognosi meno grave. La prima corsa e’ durata appena due minuti e quaranta secondi e ha trasformato le strade di Pamplona “in una zona di guerra”, secondo la descrizione data dai mass-media locale. Durante il primo ‘encierro’ almeno cinque persone sono rimaste ferite. Tutti sono stati assistiti in ospedale. Tre sono stati colpiti dalle corna dei tori, altri due sono stati ricoverati per le commozioni cerebrali. A quanto riferisce un portavoce della clinica ospedaliera, tre degli “incornati” sono cittadini americani, tra cui uno – un 23enne del Kentucky – versa in condizioni definite “molto gravi”. L’odierna corsa dei tori – “encierro” in spagnolo – nelle strade della citta’ della Navarra e’ durata 2 minuti e 41 secondi: subito all’inizio diversi corridori sono caduti, e anche un toro e’ rimasto a terra per un po’. L’encierro, una tradizione estremamente popolare in Spagna, si tiene nelle vie strette della citta’ e viene trasmesso in diretta dalla televisione: fino al 14 luglio ogni giorno sei tori da combattimento piu’ di versi buoi vengono spinti a correre fino all’arena della corrida. Il percorso e’ di 875 metri, gli animali pesano tra i 540 e i 615 chilogrammi. Ogni anno si registrano diversi feriti. L’anno scorso sono stati 42. L’ultima vittima mortale risale al 2009.

La festa si tiene ogni anno dal 6 al 14 luglio in onore del santo patrono della citta’. Centinaia di migliaia di visitatori arrivano da tutto il mondo, molti di loro per partecipare attivamente all’evento clou, la corsa dei tori, o ‘encierro’.