II tifone Mangkhut si abbatte sulle Filippine: ora prosegue la sua corsa verso Hong Kong [GALLERY]

Il tifone Mangkhut ha perso potenza, ed è stato declassato alla 4ª categoria, dopo il “landfall” nel nordest delle Filippine, con venti a 185 km/h e raffiche di 330 km/h.

Si è abbattuto sulla città di Baggao, nel nord-est dell’arcipelago asiatico, sabato alle 01:40 ora locale.

Il governo di Manila ha riferito che non al momento non si registrano vittime, ma l’uragano ha colpito l’isola di Luzon con violente piogge e forti raffiche di vento. Collegamenti nel caos, tra strade inondate e aeroporti chiusi.

Il governo aveva lanciato l’allarme di possibile onde alte fino a 6 metri, accompagnate di inondazioni e frane. L’allerta resta massima.

Ricardo Jalad, il capo della Protezione civile, ha spiegato che circa 4,2 milioni di persone sono vulnerabili agli effetti più distruttivi dell’occhio – di 78 miglia – del tifone. Quasi 48 mila case nelle aree ad alto rischio sono costruite in materiali leggeri e non resistenti ai venti di Mangkhut.

Lungo la sua traiettoria, dove vivono almeno 4 milioni di abitanti, in migliaia sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni.

Ora la tempesta si sta dirigendo verso Hong Kong che si prepara alla grande tempesta, con una possibile allerta 8 (su una scala di 10). L’arrivo è atteso per domenica e il territorio semi-autonomo si prepara: le città a rischio hanno programmato piani di evacuazione e rifugi temporanei per oltre mille residenti.