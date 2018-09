Foresta Nera: un luogo fiabesco nel sud-ovest della Germania [GALLERY]

1 /8 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Siamo nel sud-ovest della Germania, nella regione del Baden-Württemberg. E’ qui che sorge la Foresta Nera, spesso associata alle favole dei fratelli Grimm.

Tra le mete turistiche più gettonate ed apprezzate dell’Europa Centrale, deve il suo nome alla fitta foresta di abeti alle quote più elevate, che conferiscono ad essa un aspetto inquietante, misterioso, fiabesco, in cui il sole riesce con fatica a farsi strada solo in alcuni punti. Tutto il territorio è ricco di colline, vallate, laghi, cascate e pittoreschi villaggi.

Autentico paradiso per i turisti provenienti da ogni angolo del mondo, regala numerose attrattive: Friburgo con la sua cattedrale gotica dalla facciata rossa, Staufen nel cuore del Parco Naturale, Baden Baden, elegante stazione terasale; Triberg, con l’orologio a cucù più grande del mondo.

Non mancano le Perle della Foresta Nera: i laghi di Scluchsee e Ttitisee, St Blasine, la Schwarzwald Hocstrasse.

Per deliziare i palati, non perdete la celebre torta di ciliegie e la saporita grappa Kirschwasser. L’autunno è il momento perfetto per visitare questi luoghi, proprio quando iniziano le feste del vino. In realtà parliamo di una meta bellissima tutto l’anno, specie durante il periodo natalizio con gli incantevoli mercatini, mentre la neve tinge tutto di bianco.