Forte maltempo in Croazia: piogge torrenziali e oltre 16.000 fulmini in 2 ore [FOTO e VIDEO]

Dopo una settimana di gran caldo in tutta la Croazia, nella serata di ieri si è abbattuto un fragoroso temporale a causa dello sviluppo di un sistema convettivo a mesoscala e oggi le temperature sono notevolmente inferiori rispetto al fine settimana. Durante il pomeriggio di ieri c’è stata una notevole destabilizzazione dell’atmosfera, le temperature dell’aria quasi in tutta la Croazia sono aumentate fino a superare i +30°C, il che ha ulteriormente favorito lo sviluppo di forti temporali. Fino alle 17, lo sviluppo di forti nubi temporalesche è stato registrato principalmente in Slavonia, all’interno della Dalmazia e nelle regioni montuose.

A Zagabria, i forti venti sono arrivati dopo le 21, mentre prima il cielo sulla città era illuminato dai fulmini, come mostrano le immagini contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e i video in fondo. IstraMet riporta che il radar ha registrato 16.360 fulmini nell’arco di due ore. Sulla capitale, suonavano le sirene mentre i tuoni spaventavano i residenti che si stavano preparando per andare a dormire. In diverse località, la circolazione sulle strade ha subito un brusco rallentamento a causa delle piogge torrenziali e dell’abbondante grandine che ricopriva le strade.