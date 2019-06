Forte maltempo in Francia: violenti temporali con grandine di 5cm e raffiche a 140km/h. Adolescenti colpiti da fulmine [FOTO e VIDEO]

Violenti temporali si sono abbattuti sul nord della Francia nelle scorse ore, in particolare sull’Ile de France e su Hauts-de-France con piogge intense, forti raffiche di vento, chicchi di grandine di grandi dimensioni e un’intensa attività elettrica. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 105km/h in cima alla Torre Eiffel, ma 138km/h a Septsarges (regione Grand Est) e 132km/h a Rocroi (Grand Est). Spettacolare il video che trovate in fondo all’articolo, in cui si vede una potente tempesta raggiungere Parigi.

A causa delle forti raffiche di vento, gli utenti dei social network hanno segnalato diversi danni: alberi caduti sulle strade nei dipartimenti di Yvelines e Hauts-de-Seine. Sotto le forti e improvvise piogge, verificatesi in piena ora di punta sulle strade, il traffico è rapidamente peggiorato, formando lunghissimi ingorghi.

Nel dipartimento di Senna e Marna, i temporali sono stati accompagnati anche da notevoli grandinate, con chicchi di 3-5cm di diametro, come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Nel dipartimento di Passo di Calais, un gruppo di 24 adolescenti di età compresa tra 13 e 15 anni è stato colpito da un fulmine mentre si allenava su un campo di calcio: 11 ragazzi sono stati feriti, 2 in maniera grave. Uno di essi è stato colpito da arresto cardiaco e rianimato dai soccorritori prima di essere trasferito in rianimazione. I giovani sono in stato di shock. Più di 21.000 fulmini sono stati rilevati sul territorio francese, secondo Keraunos, osservatorio francese dei temporali e delle tempeste, con la comunità di Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) che è stata la più colpita. Per quanto riguarda le piogge, sono state brevi ma molto intense, con 26mm caduti in un’ora a Trappes (Yvelines) e 23mm a Bainghen (Passo di Calais).

Molteplici le strade inondate dalle piogge o ingombrate dagli alberi caduti nel dipartimento dell’Oise. 5 alberi hanno sono caduti anche sulla rete elettrica nella parte orientale del dipartimento, lasciando 1.500 case senza elettricità.