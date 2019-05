Forte scossa di terremoto a El Salvador: allarme tsunami, evacuazioni [LIVE]

Una forte scossa di terremoto magnitudo 6.6 è stata registrata dall’Istituto geofisico statunitense USGS alle 09:03 UTC (11:03 ora italiana, 03:03 ora locale) al largo di El Salvador, in America Centrale.

L’INGV ha classificato l’evento con magnitudo 6.3.

Il sisma è stato localizzato a 27 km sud-sudest dalla località di La Libertad, a 65,1 km di profondità.

E’ stato emesso l’allarme tsunami.

“Terremoto di magnitudo 6.8 gradi (Richter) al largo della costa (nel dipartimento dell’Oceano Pacifico) di La Libertad“, ha scritto il Ministero dell’Ambiente salvadoregno su Twitter.

La scossa è stata avvertita in tutto il Paese. Le autorità sono al lavoro per verificare possibili danni: al momento in alcune località costiere è segnalata l’interruzione della corrente elettrica e la chiusura di alcune strade.

Sono in corso le operazioni di evacuazione della popolazione residente lungo la costa.