Forte vento, treni nel caos al Sud: odissea per migliaia di passeggeri nella notte, ritardi fino a 13 ore [FOTO e VIDEO]

1 /8 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Treni nel caos nella notte per il forte vento che ha provocato numerosi problemi sulla linea tirrenica tra Campania e Calabria: incendi sui binari, alberi caduti sulla linea ferroviaria e una serie di ritardi a catena hanno provocato una vera e propria odissea per migliaia di passeggeri che hanno perso coincidenze e alla fine sono arrivati a casa soltanto con i bus sostitutivi dopo oltre 13 ore di ritardo. Coinvolti nell’odissea due Frecciargento e diversi intercity.

Il Comunicato di Trenitalia

Da ieri pomeriggio la circolazione ferroviaria lungo la linea tirrenica sud ha subito forti rallentamenti e interruzioni determinate dalle fortissime raffiche di vento che hanno causato danni diretti e indiretti all’infrastruttura, anche per la presenza di materiale estraneo (teloni di plastica, lamiere, alberi) lungo la linea. In aggiunta un incendio in prossimità della sede ferroviaria tra Policastro e Sapri ha causato ieri sera un’altra interruzione della circolazione. Decine i tecnici di RFI e di Trenitalia sono impegnati dal pomeriggio di ieri, per ripristinare l’efficienza dell’infrastruttura e contenere i disagi ai viaggiatori. Trenitalia ha disposto indennizzi fino al 100% del biglietto pagato alle persone coinvolte.