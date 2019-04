Francia, neve e grandine imbiancano la Costa Azzurra fino al confine con l’Italia: allerta anche per ghiaccio e vento [FOTO e VIDEO]

Dopo il Regno Unito, anche parti della Francia si sono risvegliate ricoperte di bianco come se fosse una normale mattina d’inverno. Invece siamo al 3 aprile e i paesaggi di una parte dell’Europa stanno mostrando scene un po’ fuori stagione. Le prime nevicate sull’Esagono francese hanno prodotto accumuli di 10-15cm e la neve dovrebbe continuare a cadere fino a domani.

La neve ha imbiancato le stazioni sciistiche di Isola 2000, Vars e Orres, tutte nella regione di Provenza-Alpi-Costa Azzurra, al confine con l’Italia, dando agli appassionati della montagna la possibilità di sciare ancora su questa neve tutta primaverile, come testimoniato dalle foto contenute nella gallery a corredo dell’articolo. Oggi, mercoledì 3 aprile, sono aperte 31 piste su 45.

Il maltempo ha raggiunto anche la Costa Azzurra, con una violenta tempesta di grandine che ha colpito Mougins, a nord di Cannes. Come potete vedere nel video in fondo all’articolo, il temporale che si è abbattuto sull’area, oltre alla grandine, ha portato anche piogge torrenziali che hanno trasformato le vie del comune in veri e propri fiumi in piena. Météo France ha emesso un’allerta gialla per la Costa Azzurra e per tutto il dipartimento delle Alpi Marittime per temporali, neve, ghiaccio e inondazioni, mentre l’allerta vento scatterà dalle ore 23.

Un’anticipazione di ciò che sta per colpire anche l’Italia, dove è attesa una violenta ondata di maltempo che durerà per diversi giorni, portando fenomeni di grande intensità, come piogge torrenziali, alluvioni, forti venti e tanta neve ad alta quota.