Maltempo Francia, la neve scende fino in pianura: imbiancata Grenoble [FOTO e VIDEO]

Doveva nevicare solo ad alta quota in Francia ma qualche fiocco di neve è sceso fino in pianura, come a Grenoble che si è risvegliata ricoperta da un delicato manto bianco oggi, giovedì 4 aprile, come potete vedere nel video in fondo all’articolo. Un bello spettacolo piuttosto inaspettato, visto che le pianure avrebbero dovuto essere risparmiate da questa ondata di maltempo.

Da una decina d’anni, i fiocchi di neve sono più rari in primavera nel capoluogo del dipartimento dell’Isère poiché il clima diventa “sempre più mite”, spiega Serge Taboulot, meteorologo di Météo-France e Grenoble. “Succede una volta ogni 3 anni”, spiega ancora Taboulot, aggiungendo che “la primavera è la stagione con la più forte variabilità climatica”. Quindi anche se la scorsa settimana, la temperatura oscillava intorno ai +20°C, qualche giorno dopo la neve ha fatto comunque la sua apparizione in pianura, conferendo ai paesaggi di campagna un’atmosfera tipicamente invernale, come potete vedere nelle foto contenute nella gallery a corredo dell’articolo. Come conseguenza inevitabile di questo ritorno inatteso, si sono registrate delle difficoltà legate alla viabilità in Savoia ed Alta Savoia.

Gli amanti della neve faranno bene ad approfittarne perché rischierà di sparire con la stessa velocità alla quale è arrivata. Durante il weekend, infatti, Météo-Franche ha annunciato il ritorno di temperature primaverili a Grenoble con +17°C domenica 7 aprile, prima del ritorno della pioggia la prossima settimana. Gli ultimi fiocchi dovrebbero sciogliersi sui marciapiedi e sulle strade già nel pomeriggio di oggi, per poi sparire completamente da venerdì mattina, almeno in pianura. Imbiancate anche le colline del nord del Paese, in Normandia e in Bretagna, soprattutto nel dipartimento di Côtes d’Armor.

Situazione diversa sulle montagne, dove la neve caduta sta aiutando a prolungare la stagione sciistica, almeno fino alle vacanze di Pasqua. Sulle montagne del dipartimento dell’Ardéche, ad un centinaio di chilometri da Grenoble, sono caduti diversi centimetri di neve. A Mazan-l’Abbaye, a 1.200 metri di altitudine, sono stati registrati circa 10cm. Nel vicino dipartimento di Drôme, sono caduti oltre 10cm al di sopra dei 1.000 metri di altitudine sul massiccio del Vercors, dove la neve potrà raggiungere anche 20-30cm. Più a nord, nel dipartimento di Doubs, la neve ha danneggiato le linee elettriche, lasciando una quindicina di comuni senza elettricità. Più di cento operatori sono al lavoro per ripristinare al più presto l’energia elettrica.