Freddo e maltempo in Europa: altri 3 morti in Polonia, ma il gelo inizia a mollare la presa

1 /65 GUARDA le altre FOTOGALLERY

L’ondata di freddo e gelo che stringe nella sua morsa l’Europa ha continuato a fare sentire i suoi effetti: altri 3 morti si sono registrati in Polonia, mentre 6 persone sono morte in Spagna. Le temperature polari degli ultimi giorni stanno iniziando a salire in alcune parti del continente, ma allerte per basse temperature rimangono in vigore in Irlanda, Germania, e Norvegia, mentre sono rientrate in Ungheria e Serbia. Riaperti gli aeroporti di Dublino e Cork in Irlanda, e lo scalo di Schiphol di Amsterdam.