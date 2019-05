Fridays for Future a Roma: la mobilitazione per il clima nella capitale [GALLERY]

La manifestazione del movimento “Fridays for future” arriva a Roma, il movimento lanciato da Greta Thumberg ha come obiettivo per chiedere allo Stato italiano di dichiarare una emergenza climatica. La mobilitazione è mondiale in Italia coinvolgerà nella giornata di oggi ben 126 città.

Il corteo tra le strade della capitale è partito da piazza della Repubblica e seguirà il seguente percorso: via delle terme di Diocleziano, via Giovanni Amendola, via Cavour, Largo Corrado Ricci, via dei fori imperiali e piazza della Madonna di Loreto. Al momento sono presenti prevalentemente adolescenti, tra i molti cartelli esposti si possono leggere slogan come:



“Più ambientalisti, meno fascisti“, “chiudete i rubinetti, non i porti“, “fuck climate change” e “non ho i soldi per andare a vivere sulla luna“.

Lo striscione in testa al corteo reca la scritta: “cambiamo il sistema, non il clima“. Al megafono una ragazza ha criticato la sospensione della professoressa palermitana Maria Dell’Aria, per omessa vigilanza su un video degli studenti che accostava le leggi razziali al decreto Salvini. Gli organizzatori avevano chiesto di “non portare bandiere, ma contenuti“.