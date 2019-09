Fulmine semina spavento in campo: diversi calciatori cadono a terra dopo essere stati colpiti [FOTO e VIDEO]

Un fulmine caduto in campo durante una partita di calcio tra due scuole giamaicane ha mandato diversi calciatori in ospedale. Il video dell’incidente, che trovate in fondo all’articolo, mostra un lampo, seguito da diversi giocatori che cadono a terra nello stesso momento, tenendosi la testa, in una scena molto preoccupante. Uno studente è stato trasportato fuori dal campo in barella poiché non reagiva ai trattamenti realizzati sul terreno di gioco (vedi gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo). Lui e gli altri sono stati ricoverati in via precauzionale. Diversi studenti si sono lamentati di dolore agli occhi dopo l’incidente.

Il fulmine ha colpito durante il secondo tempo della partita tra Wolmer’s Boys’ School e Jamaica College allo Stadium East Field di Kingston. Quando molteplici calciatori sono finiti a terra, l’arbitro ha interrotto il gioco. In totale, sono 5 i giovani colpiti. Diversi giocatori sono finiti in ospedale per osservazione, ma i due giocatori in condizioni più serie sono stati identificati come Terrence Francis (Jamaica College) e (Dwayne Allen Wolmer’s Boys’ School). Francis ha ripreso conoscenza dopo che non aveva reagito alle cure in campo per diversi minuti dopo l’incidente. Allen invece è stato ricoverato per i dolori che avvertiva al petto.

Successivamente, Allen è stato dimesso e Francis ha mostrato grandi segni di miglioramento, secondo quanto riportato dai media locali. Tanto spavento e tanta preoccupazione, dunque, ma sembra che l’incidente non abbia avuto gravi conseguenze.