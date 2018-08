Genova, crollo ponte Morandi: gli ultimi aggiornamenti, si scava alla ricerca di dispersi [FOTO e VIDEO]

1 /286 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Sono proseguite per la terza notte consecutiva le ricerche di dispersi tra le macerie del ponte Morandi crollato la mattina del 14 agosto a Genova.

Le squadre Usar e cinofile dei Vigili del Fuoco hanno lavorato ininterrottamente, ma non sono stati individuati o recuperati altri corpi: il numero delle persone decedute al momento è 38. Negli ospedali genovesi rimangono 10 feriti, di cui 9 in gravi condizioni.

Due sono i punti su cui si stanno concentrando le ricerche delle persone che ancora mancano all’appello: il basamento del pilone crollato, all’altezza dell’argine sinistro del Polcevera, e il blocco di ponte lungo una ventina di metri precipitato dopo essere cappottato sulla ferrovia. E’ lì che i vigili pensano possano trovarsi i dispersi, secondo le ultime verifiche poco più di una decina.

La priorità successiva, dopo aver trovato le persone che ancora risultano disperse, è quella di cominciare a portare via le macerie dal Polcevera, prima che arrivi la pioggia.

Attentato colposo alla sicurezza dei trasporti, disastro colposo e omicidio colposo plurimo le ipotesi di reato: il fascicolo, in mano ai pm Walter Cotugno e Massimo Terrile, rimane a carico di ignoti. Prima di iscrivere nomi nel registro degli indagati, gli inquirenti lavorano per accertare le cause del crollo, e gli scenari sono molti e ampi.

I nomi delle vittime italiane identificate

Di seguito l’elenco ufficiale contenente i nomi delle vittime identificate di nazionalità italiana, le cui famiglie sono state informate del decesso dopo il crollo del ponte Morandi a Genova.