Genova, incendio devasta le alture di Cogoleto: panico, case evacuate e avvolte dalle fiamme, vento impressionante [FOTO e VIDEO]

Uno vasto incendio, alimentato da forti raffiche di vento da oltre 100 km/h, sta devastando le alture di Cogoleto, nel ponente di Genova, in località Capieso.

Sul posto i vigili del fuoco e i volontari.

Il fuoco sta minacciando le abitazioni di Capieso: per tale motivo si è proceduto all’evacuazione delle famiglie residenti, circa 70 persone. In 47 persone sono state ospitate nella palestra della scuola Don Milani, dove volontari hanno assistito gli sfollati. Altre persone hanno dormito in macchina o da amici. Gli sfollati ora stanno trovando sistemazione negli alberghi. Le difficoltà maggiori si sono avute per le persone anziane e diversamente abili che sono state raggiunte da pompieri e volontari nelle loro abitazioni e portate in salvo.

In A10 è stato chiuso il tratto compreso tra Arenzano e l’inizio della complanare di Savona.

“Un grande incendio a Cogoleto. I Vigili del Fuoco sono sul posto. La Protezione Civile della Liguria e’ attivata e stiamo monitorando la situazione con la Prefettura di Genova. Famiglie evacuate in via precauzionale. Il vento forte sta alimentando le fiamme“: lo ha scritto su Facebook il governatore ligure Giovanni Toti.

Secondo quanto riporta l’ultimo report del Centro operativo comunale, “il fuoco è stato domato nelle parti basse dei quartieri di levante come Gioiello, Colombara Prino, compresa Isorella e le ville sull’Aurelia“. Il rogo è presente ancora parzialmente in via Madonnina alta, via Chiappino, Maxetti e Pissarotta ed è sceso verso zona Loaga.

Nel rimanente territorio si registra un miglioramento, col vento che soffia ancora, seppure in calo.

Alle prime luci dell’alba sono entrati in azione i Canadair per l’intervento aereo sul rogo in altura. Sul posto 60 vigili del fuoco provenienti da Genova, Spezia, Massa e Piacenza. Circa 30 i volontari Aib impegnati. Diversi i funzionari e gli operatori comunali al lavoro da ieri sera. Anche Italgas ed Enel stanno monitorando la situazione.

Oggi 26 marzo 2019 tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse “per pubblica incolumità“: lo ha comunicato il sindaco di Cogoleto, Mauro Cavelli, firmando l’ordinanza che impone la sospensione didattica.

Questa mattina alle 10 il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone saranno presenti al Centro operativo comunale di Cogoleto (Genova) per fare il punto della situazione: “In questo momento – spiega Toti – stiamo ancora lavorando per domare le fiamme a Cogoleto. E’ intervenuto un secondo Canadair ed è presente sul posto l’elicottero regionale. Da stanotte la Sala operativa della Protezione civile regionale è aperta e sta seguendo le operazioni di spegnimento che hanno visto la partecipazione di 60 unità tra Vigili del Fuoco e volontari dell’antincendio boschivo. Si parla di circa 12 ettari di terreno andati a fuoco questa notte, la situazione sta migliorando e l’autostrada è stata riaperta in un senso di marcia verso Savona, persistono ancora le fiamme. Ringrazio tutti coloro che da ieri sera si sono messi a disposizione per evitare il peggio, grazie soprattutto ai volontari dell’antincendio boschivi e ai vigili del Fuoco”.

“E’ stata una notte durissima. Per fortuna adesso stanno intervenendo i mezzi aerei e la situazione è meno grave“, ha dichiarato il vicesindaco di Cogoleto Marina Costa. “Il rogo è partito dalla parte alta ed è arrivato fino al mare. Ci sono più focolai“. “Al momento e’ difficile fare una prima stima perché le fiamme sono ancora attive. Sicuramente ci sono due abitazioni raggiunte dalle fiamme, diversi magazzini e auto distrutte“.

Incendio a Cogoleto, la testimonianza

Ettore Mulieri, da Cogoleto, è intervenuto nel cuore della notte, poco prima delle 4 su Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio: i due per primi hanno dato la notizia in diretta cercando di ricostruire quanto stesse accadendo.

Drammatica la sua testimonianza da Cogoleto: “Mi sono trovato in una situazione tragica. Ero a letto e poco prima di mezzanotte mi ha chiamato mia madre che era completamente al buio, avvolta dal fumo e con tutte le fiamme attorno alla casa. Mi sono precipitato da lei, sono arrivato su questa strada che porta verso la collina dove c’era l’incendio. Dal basso la sensazione era terribile, non ci facevano salire, c’era il blocco dei pompieri. Sono stato preso dal terrore, vedevo tante persone che correndo in ciabatte e in pigiama stavano scappando dalle case. Mi sono precipitato dai pompieri e non sono andato via fino a quando non mi hanno fatto salire insieme a loro per cercare mia madre. Hanno fatto una forzatura al loro protocollo e mi hanno portato con loro. Il viaggio dei pompieri per salire è stato tragico, le fiamme ci hanno avvolto, il vento era fortissimo. Arrivati in cima, io conosco la strada a memoria, perché si tratta di casa di mia madre, li ho guidati verso gli appartamenti, siamo riusciti a sfondare il portone, a salire su, ho trovato mia madre in stato confusionale, l’abbiamo accompagnata verso il camioncino dei pompieri. Abbiamo evitato il peggio. La zona da circa le undici di sera era al buio, pare che l’incendio sia partito da un traliccio che cadendo ha innescato le fiamme. Tutto si è sviluppato a causa del vento. Tutto è partito in pochi minuti, con le fiamme che si sono direzionate verso nord est e hanno lambito diverse abitazioni“.