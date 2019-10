Genova, nuovo ponte: il “varo” del primo impalcato [GALLERY]

Effettuato il sollevamento della prima parte di impalcato del nuovo Ponte di Genova, per mezzo di due grandi gru: in corso la cerimonia per il “varo” del primo impalcato del nuovo viadotto Polcevera e l’inaugurazione dello Spazio Ponte a Porta Siberia.

Presenti il premier Giuseppe Conte, il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, il sindaco di Genova Marco Bucci, il governatore della Liguria Giovanni Toti, gli ad di Salini Impregilo, Pietro Salini, e di Fincantieri, Giuseppe Bono, le società che hanno costituito la joint venture PerGenova che ha progettato e che realizza il ponte, su disegno di Renzo Piano.

Il primo impalcato è una struttura di acciaio, lunga circa 50 metri, posizionata tra le pile 5 e 6 del nuovo ponte.

E’ il primo pezzo di ponte a essere portato in elevazione, andando a creare così la prima campata sulle 19 previste dal progetto, con il nuovo viadotto che sarà composto da 18 pile e 19 campate.

Il cantiere per realizzare il nuovo Ponte per Genova non si ferma mai: da aprile scorso si lavora 24 ore al giorno 7 giorni su 7.

“E’ un riscatto e può suonare un po’ consolatorio. Ma non è così perché qui c’è stata una grande tragedia che non si può dimenticare,” lo ha dichiarato l’architetto Renzo Piano presso il cantiere del nuovo viadotto sul torrente Polcevera. “E’ proprio come l’avevamo pensato. Oggi lo variamo, i vari si fanno solo per navi e ponti“. Il nuovo viadotto ricorda la chiglia di una nave.

“Non è una prima pietra, ma un varo. Come per una nave, solo che stavolta non andiamo in mare ma andiamo in alto“.