Genova, Ponte Morandi: oggi la demolizione del troncone ovest [GALLERY]

Oggi, dopo quasi 6 mesi dal tragico 14 agosto, il primo pezzo dei resti di Ponte Morandi viene smontato.

Nella notte i tecnici hanno operato un lieve sollevamento del pezzo da oltre 800 tonnellate da rimuovere, per testare funi, martinetti e contrappesi.

Oggi avverrà la demolizione, alla presenza del presidente del Consiglio, del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, del il governatore ligure e commissario per l’emergenza, e del commissario per la ricostruzione del viadotto.

Nelle prossime ore si procederà manovra di abbassamento della trave da smontare, operazione che durerà almeno 8 ore.