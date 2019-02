Genova, iniziato lo smantellamento del Ponte Morandi: Conte, “nel 2020 l’inaugurazione del nuovo viadotto” [GALLERY]

1 /32 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Iniziato lo smantellamento del moncone Ovest di Ponte Morandi: i tecnici hanno agganciato agli strand jack l’impalcato pesante 800 tonnellate e lungo 36 metri, ed hanno cominciato a farlo scendere a terra.

“Oggi inizia l’operazione di demolizione del ponte, è un giorno importante perché scandiamo il primo passo di un percorso che speriamo sia il più breve possibile“: ha dichiarato il premier Giuseppe Conte al termine della sua visita a Genova. “Ci eravamo impegnati perché questa ricostruzione avvenisse entro il 2019, possiamo confidare che il ponte sarà in piedi entro la fine dell’anno ma bisognerà attendere i primi mesi 2020 per l’inaugurazione“. “L’importante – ha sottolineato il Presidente del Consiglio – è che si prosegua in modo spedito, che la nostra forza come sistema Italia venga fuori in tutta la sua ampiezza e il mondo ci possa ammirare in questa attività di ricostruzione. Siamo tutti determinati a raggiungere questo obiettivo e lavoreremo tutti verso lo stesso obiettivo. Questo significa fare sistema, sistema Italia“.