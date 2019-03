Germania, violento tornado colpisce la città di Roetgen: decine di case danneggiate e 5 feriti [FOTO e VIDEO]

1 /19 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Un tornado ha colpito la città di Roetgen nella regione dell’Eifel nella Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania, danneggiando 40 case. La breve ma intensa tempesta ha sollevato i tetti delle abitazioni e danneggiato le case della città, situata vicino Aquisgrana, al confine con il Belgio. 10 delle 40 case colpite non sono più abitabili, ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco, e 2 abitazioni non hanno più il piano superiore. Le finestre sono andate in frantumi in molti edifici e circa 10 case sono state evacuate. 5 persone hanno riportato lievi ferite e 4 di loro hanno richiesto assistenza medica in ospedale.

La tempesta, descritta come “breve e violenta” dal portavoce dei vigili del fuoco, si è calmata velocemente. I vigili del fuoco hanno spiegato che la tempesta ha lasciato “un percorso di distruzione” nella città, come potrete vedere nelle foto contenute nella gallery a corredo dell’articolo e nei video in fondo, con i danni che sono concentrati soprattutto su due strade. Tuttavia, nell’area circostante gli alberi sono venuti giù sotto la spinta del vento e anche le auto sono state danneggiate dagli oggetti sollevati dal vento. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha confermato che la forte tempesta che ha colpito la comunità di 8.500 abitanti è stata un tornado.

I vigili del fuoco hanno stimato che circa 30 persone avessero bisogno di un alloggio temporaneo e per questo nella scuola elementare di Roetgen è stato allestito un centro di assistenza. Molte persone invece sono state ospitate da parenti e conoscenti. Inoltre, un albergatore di Roetgen ha offerto pernottamenti gratuiti per le persone colpite dal maltempo.

“Questi tornado sono rari, ma possono continuare a verificarsi, anche nella Germania centrale”, ha dichiarato un portavoce del DWD. I meteorologi tedeschi hanno notato 17 tornado in Germania durante lo scorso anno, inclusi 4 nella Renania Settentrionale-Vestfalia.