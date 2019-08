Il ghiacciaio crolla e le onde sommergono due canoisti: “Siamo fortunati ad essere vivi” [FOTO e VIDEO]

Una coppia di canoisti ha rischiato grosso quando un ghiacciaio è collassato davanti a loro in Alaska. Le incredibili immagini, che trovate nel video in fondo all’articolo e nella gallery scorrevole in alto, mostrano il crollo di un grande ghiacciaio e i due uomini avere un incontro ravvicinato con la potente forza della natura generata dall’evento. I due sono fortunati per essere ancora in vita e sono riusciti anche a catturare il momento in un video. I due canoisti, Josh Bastyr e Andrew Hooper, si erano avventurati vicino al ghiacciaio Spencer il 10 agosto. Questo ghiacciaio raggiunge circa 1067 metri sopra il lago glaciale e comprende iceberg nella Chugach National Forest, circa 96km a sud di Anchorage.

Dopo una notte trascorsa in tenda, i due si sono diretti al lago glaciale in kayak. Dopo un viaggio di 2,4km verso il ghiacciaio, Bastyr e Hooper hanno sentito i rumori di distacchi di ghiaccio in lontananza. “Continuiamo a sentire distacchi e grandi “tuffi”. Sembra uno sparo”, spiega Bastyr nel video, mentre si avvicinano all’enorme ghiacciaio. I due, infatti, hanno deciso di analizzare i suoni e alla fine sono “arrivati faccia a faccia con una delle forze della natura più impressionanti”, ha scritto Bastyr su YouTube. “Cercheremo di arrivare al punto in cui crediamo che stia avvenendo”, dice nel video Bastyr, con la telecamera puntata verso la maestosa massa di ghiaccio.

Mentre i due canoisti erano fermi in acqua davanti al ghiacciaio, grandi pezzi di ghiaccio continuavano a cadere in acqua, spingendo onde nella loro direzione. “Si sta proprio aprendo e sta cedendo”, dice Bastyr. Sempre più pezzi di ghiaccio continuavano a cadere in acqua con grandi spruzzi, mentre i due guardavano quasi incantati. “Quando tutto va…”, aveva iniziato a dire Bastyr, alludendo ad un crollo ben più grande, quando l’enorme ghiacciaio inizia a sgretolarsi. La massa di ghiaccio si spezza e cade nell’acqua davanti ai due uomini. Enormi onde ed un gigantesco spruzzo d’acqua si dirigono nella loro direzione. “Oh mio Dio, guarda”, si sente dire a Bastyr mentre rema furiosamente per allontanarsi dalla scena. “Oh mio Dio, siamo fortunati ad essere vivi”.

Le enormi onde hanno costretto i due a ritirarsi verso un luogo sicuro. Quasi tutti penseranno che i due erano troppo vicini al ghiacciaio, rischiando per la loro incolumità, e Bastyr non dà loro torto. “È stata la cosa più intensa che io abbia mai vissuto. Sappiamo che eravamo troppo vicini e che siamo fortunati a non essere stati feriti”, scrive.

In un post su Facebook, Hooper si è meravigliato di come si sia evoluta la vicenda: “Quella che è iniziata come una tranquilla esplorazione al ghiacciaio Spencer si è trasformata velocemente nella più grande scarica di adrenalina delle nostre vite. Siamo felice di essere vivi e totalmente a bocca aperta per la potenza della natura e per essere riusciti a testimoniare questo enorme distacco”.

Le temperature in Alaska sono state sopra la media per la maggior parte dei mesi estivi. Le temperature ad Anchorage hanno raggiunto i +32°C il 4 luglio, battendo il record di tutti i tempi della città. Numerose altre località dell’Alaska hanno stabilito record giornalieri di tutti i tempi nello stesso giorno. È probabile che le temperature attuali sopra la media stiano facendo distaccare i ghiacciai ad un tasso più alto del solito, secondo Dan Pydynowski, meteorologo di AccuWeather.

Le alte temperature registrate nel mese di luglio in Alaska sono state ritenute le responsabili delle morie di salmoni. Ma in quel caso si trattava solo di una bufala che ha ingannato milioni di persone online.