Il ghiaccio marino artico sta raggiungendo un’estensione minima record nel 2019: “Entro pochi decenni, potrebbe non essercene più in estate” [GALLERY]

Per la seconda volta da quando gli scienziati hanno iniziato a tracciare la copertura di ghiaccio marino artico nel 1979, la sua estensione è scesa al di sotto di circa 4 milioni di chilometri quadrati. Ogni autunno, la copertura di ghiaccio marino artico raggiunge la sua minima estensione. Nonostante il ghiaccio si stia ancora riducendo, la copertura sta già raggiungendo minimi record. “I nostri dati satellitari mostrano che tra marzo e aprile 2019, c’è stata una riduzione eccezionalmente grande dell’estensione del ghiaccio, dalla quale il ghiaccio marino artico non è stato in grado di recuperare”, ha spiegato in un comunicato stampa Christian Haas, geofisico dell’Alfred Wegener Institute.

La rapida fusione in primavera dell’Artico ha suggerito che la copertura di ghiaccio marino sarebbe stata destinata ad un minimo record, ma le temperature fluttuanti durante l’estate hanno contribuito a rallentare la ritirata. Nonostante questo, la fusione è continuata fino alla fine dell’estate. Nonostante le temperature ora siano calate sotto lo zero, il calore conservato dalle acque artiche continua a fondere il ghiaccio marino. Il valore più basso finora nel 2019 è stato di 3,82 milioni di chilometri quadrati, osservati il 3 settembre. Questo significa che quest’anno, la media di settembre potrebbe essere inferiore ai 4 milioni di chilometri quadrati per la seconda volta. È comunque improbabile che il minimo di quest’anno superi il record di 3,4 milioni di chilometri quadrati del 2012.

“Record o no, quest’anno conferma la continua riduzione a lungo termine del ghiaccio marino artico come risultato dei cambiamenti climatici, rendendo persino più probabile che entro pochi decenni, l’Artico non avrà più ghiaccio in estate. Questo significa drastici cambiamenti nell’Artico, con conseguenze per il clima e gli ecosistemi, ma anche per le persone, inclusi noi in Europa”, ha spiegato Haas.

Gli scienziati dell’Alfred Wegener Institute e dell’Institute for Environmental Physics dell’University of Bremen utilizzano dati satellitari per calcolare la copertura di ghiaccio marino dell’Artico e il suo spessore. Gli scienziati tracciano anche le condizioni atmosferiche e le temperature superficiali dell’aria e del mare per comprendere meglio i fattori che influenzano la perdita di ghiaccio nell’aria. Per quest’anno, prevedono la terza estensione più bassa di ghiaccio marino.

I ricercatori si stanno preparando anche per uno studio più profondo delle dinamiche clima-ghiaccio nell’Artico. Il 20 settembre, la nave rompighiaccio Polarstern salperà nel Mare di Laptev per la spedizione MOSAiC. Dopo aver trovato una grande quantità di ghiaccio galleggiante a cui ancorarsi, la nave e il suo team di ricercatori vagheranno nell’Artico centrale per 12 mesi. Secondo Haas, che si unirà alla seconda tappa della spedizione, la bassa estensione di ghiaccio marino faciliterà il viaggio, ma la mancanza di ghiaccio renderà difficile trovare un grande e stabile pezzo di ghiaccio galleggiante a cui ancorarsi.