Giappone: almeno 24 morti per l’incendio a Kyoto, nello studio dei manga [GALLERY]

Almeno 24 le persone hanno perso la vita in Giappone in un un incendio doloso in uno studio di animazione a Kyoto: lo ha riferito una fonte della polizia all’agenzia locale Kyodo.

Il rogo è divampato quando una persona, un uomo non identificato di 41 anni, ha lanciato liquido incendiario nei locali della Kyoto Animation, che produce popolarissimi cartoni animati manga.

Non sono note né chiare le ragioni del gesto. Al momento del rogo, all’interno dei locali erano presenti circa 70 persone. Molti i dispersi.