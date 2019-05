Giappone, erutta il Monte Aso: pennacchi di fumo e cenere dal cratere Nakadake [FOTO e VIDEO]

Il Monte Aso, il più grande vulcano attivo del Giappone e uno tra i maggiori al mondo, ha eruttato nella prefettura sudoccidentale di Kumamoto. Secondo l’Agenzia Meteorologica Giapponese (JMA), la piccola eruzione si è verificata alle 15:40 (ora locale) nel cratere Nakadake del vulcano. La JMA ha dichiarato che dal cratere si sono alzati fumo e cenere con i pennacchi che hanno raggiunto 1.600 metri di altezza, come potete vedere dalle immagini contenute nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo e dal video in fondo.

Non ci sono immediate notizie di feriti a causa dell’eruzione, dichiarano le autorità locali. L’eruzione odierna segue quelle che si sono verificate il 16 e 19 aprile scorso. La JMA mantiene il suo livello di allerta per il Monte Aso a 2 su una scala di 5, avvisando le persone a non avvicinarsi a meno di 1km dal cratere del vulcano.