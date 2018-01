Giappone: prima nevicata nell’anno a Tokyo, disagi e feriti [GALLERY]

I residenti si fanno strada tra la neve a Tokyo, interessata da un’intensa nevicata. La capitale giapponese si è risvegliata imbiancata, e la neve ha provocato disagi alla circolazione aerea e ferroviaria, come anche feriti (circa una dozzina).

L’agenzia meteorologica giapponese aveva in precedenza emesso la prima allerta neve in 4 anni per Tokyo.