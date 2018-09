Giappone, violento terremoto sull’isola di Hokkaido: 8 morti, 130 feriti e decine di dispersi

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Un terremoto di magnitudo 6.6 ha colpito il Giappone (ieri alle 20:07 ora italiana), in particolare l’isola più settentrionale di Hokkaido, innescando frane e crolli di edifici: al momento si registrano almeno 8 morti, circa 130 feriti e una quarantina di dispersi, secondo quanto riferito dall’emittente tv nazionale, Nhk, precisando che 6 persone hanno perso la vita nel villaggio di Atsuma.

Quasi 3 milioni di abitazioni sono senza elettricità. L’aeroporto di Sapporo rimarrà chiuso per l’intera giornata, ha spiegato il ministero dei Trasporti, e subiranno restrizioni anche i servizi dei treni super veloci Shinkansen. Il blackout durante la notte ha riguardato anche 40 ospedali della regione, le linee telefoniche e il segnale di trasmissione dei canali televisivi locali. Il governo ha istituito un’unita di crisi.

Il primo ministro Shinzo Abe ha reso noto sono stati inviati sul posto 4mila militari, ed altri 20mila sono pronti a partire: “Faremo del nostro meglio per salvare vite umane“, ha dichiarato il premier dopo una riunione d’emergenza.

Il sisma ha colpito a 62 chilometri a sud-est della capitale regionale di Sapporo. Si sono registrate frane multiple su larga scala nell’entroterra: riprese aeree hanno mostrato dozzine di case distrutte sul fondo di una collina inghiottita da una frana. Il terremoto ha danneggiato anche un importante impianto termico che riforniva la regione.

NHK, il servizio pubblico radiotelevisivo giapponese, ha spiegato che la centrale nucleare di Tomari a Hokkaido, non operativa prima del terremoto, è stata costretta a ricorrere al supporto di emergenza per mantenere operativo il sistema di raffreddamento.

Dopo il sisma iniziale, una replica magnitudo 5.3 ha colpito la zona pochi istanti dopo e decine di altre scosse si sono susseguite per tutta la notte fino al mattino.

Non sono state emesse allerte tsunami.

Il Giappone stava ancora fronteggiando le conseguenze del tifone Jebi, il peggiore a colpire il Paese in 25 anni: almeno 11 i morti, centinaia i feriti e gravi danni all’aeroporto principale della regione.

Si tratta del primo terremoto nell’isola di Hokkaido superiore a magnitudo 6 dal 1996.