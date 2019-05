Gigantesca palla di fuoco trasforma la notte in giorno in Australia: meteora sprigiona l’energia di una bomba nucleare [FOTO e VIDEO]

Pochi giorni dopo una meteora che ha illuminato il cielo sopra Alice Springs, un altro incredibile avvistamento di questo tipo ha lasciato gran parti degli abitanti del sud dell’Australia a bocca aperta. La spettacolare meteora, che potete vedere dai video in fondo e dalle foto contenute nella gallery scorrevole in alto all’articolo, è entrata nell’atmosfera ad una velocità di 11,5km/s, secondo il Centre for Near-Earth Object Studies (CNEOS) della NASA. La roccia si è poi parzialmente distrutta ed ha terminato la sua corsa nelle acque delle Grande Baia Australiana, circa 300km a ovest-sudovest di Mount Gambier. Prima di tutto questo, la palla di fuoco ha rilasciato nel cielo una quantità di energia equivalente a quella di una piccola bomba nucleare.

Secondo la NASA, la meteora è entrata nell’atmosfera con una forza di 1,6 kilotoni o 1.600 tonnellate di TNT. Il Prof. Phil Bland della Curtin University ha spiegato che fortunatamente la roccia spaziale è esplosa molto in alto, evitando così danni significativi al suolo. “È nel range di una piccola arma nucleare. Poiché è esplosa ad un’altitudine di 31,5km, non ha provocato alcun danno”, ha precisato Bland. Quando una meteora ampia 20 metri è esplosa su Čeljabinsk, in Russia, nel 2013, oltre 1.000 persone sono rimaste ferite dall’esplosione delle finestre.

Poco dopo l’evento in Australia, i testimoni hanno inondato i social di foto e video della luminosa palla di fuoco. Un video che vi riproponiamo in fondo all’articolo, in particolare, mostra un luminoso lampo di luce trasformare la notte in giorno davanti al Royal Adelaide Hospital. Le immagini mostrano un punto luminoso sfrecciare nel cielo, acquisendo gradualmente maggiore intensità. Quando la palla di fuoco esplode, un piccolo punto di luce bianca e verde si trasforma violentemente in una grande palla di fuoco arancione. La luce generata è stata descritta dall’Astronomical Association of Victoria come “più luminosa di Giove, ma non come Venere”.

Il Dott. Steve Chesley, ingegnere aerospaziale della NASA, ha stimato che la meteora potrebbe aver avuto più o meno le dimensioni di una piccola auto. Tuttavia, la forza con cui è entrata nell’atmosfera a “velocità ipersoniche” avrà fatto sgretolare e distruggere la roccia. Chesley ha dichiarato ad ABC Radio: “Non vorresti mai che atterrasse sulla tua testa ma queste non farebbero davvero alcun danno al suolo. Quello che la gente lungo la costa dell’Australia Meridionale ha visto è stato uno spettacolo di luce, probabilmente un boom sonico molto forte che avrà fatto tremare le finestre, non abbastanza forte da mandarle in frantumi credo, e poi piccoli ciottoli cadere a terra e non a velocità ipersoniche, rallentano molto velocemente”.

L’astronomo David Finlay, che gestisce la pagina Facebook Australian Meteor Report, ha dichiarato: “È abbastanza ovvio che sia una meteora. È un piccolo asteroide ad aver creato questo e ha iniziato a vaporizzarsi sui cieli dell’Australia Meridionale. Si è separata in diversi pezzi, è diventata molto più luminosa ed è questo che le persone hanno visto. In realtà, abbiamo prove aneddotiche che negli ultimi due anni probabilmente la Terra è stata bombardata dal doppio di questi piccoli asteroidi rispetto al solito”.

La Dott.ssa Alice Gorman, archeologa spaziale della Flinders University, ha dichiarato che è stata l’occasione in cui una grande meteora è entrata nell’atmosfera durante la notte: “Una delle cose interessanti sulle meteore è che la maggior parte di esse entra nell’atmosfera durante il giorno, quindi la gente non le vede. Ma diverse volte all’anno, c’è un evento che viene visto da molte persone che è abbastanza visibile e spettacolare”.

I racconti dei testimoni

Grande paura e sorpresa tra i residenti alla vista dell’evento. Un’utente ha scritto sulla pagina Facebook di The Advertiser di aver visto “l’enorme palla di fuoco” venire giù su Mount Gambier: “Ha fatto tremare tutta la casa, ho pensato che fosse un terremoto”. Qualcun altro ha raccontato che “tutto il cielo notturno si è illuminato di un arancione brillante con quella che sembrava una cometa con fiamme”. Andrew, un camionista che stava viaggiando verso Horsham, ha descritto il fenomeno così: “Ho visto una cupola di luce molto luminosa seguita da una seconda cupola molto grande e il mio primo pensiero è stato: “Wow, cos’è stato?”. Prima che lo sapessi, c’erano notizie in tutta la località di un meteorite”.

Un residente di McLaren Vale era a letto quando ha visto il fenomeno, durato 3-4 secondi: “All’improvviso, l’intera valle si è illuminata. C’era una sfumatura verde all’inizio e ho visto l’intera palla attraversare il cielo, dirigendosi verso sud. Mentre spariva verso Willunga, ha aumentato le sue dimensioni. Sembrava che si stesse distruggendo ed è diventata più grande quando è sparita sopra le colline”.