Giornata della Terra: l’impegno di Lidl verso la sostenibilità

A pochi giorni dalla Giornata della Terra 2018, indetta dalle Nazioni Unite per promuovere la salvaguardia dell’ambiente, Lidl Italia rafforza il suo impegno verso una produzione più sostenibile, proponendo la Lupilu Pure Collection, una linea di articoli tessili pensata appositamente per tutelare la natura ed il benessere dei più piccoli.

La nuova linea eco-friendly, disponibile in tutti i punti vendita a partire dal 26 aprile, è realizzata in cotone biologico e porta il sigillo GOTS, Global Organic Textile Standard, a garanzia di una produzione ecologica in tutta la filiera tessile, nel massimo rispetto delle risorse naturali. La certificazione assicura, infatti, che tutte le fibre naturali utilizzate provengono da coltivazioni biologiche controllate e sono prive di sostanze nocive per l’ambiente e per i bimbi.

Con taglie adatte ai neonati dai primi mesi di vita fino ai 2 anni, la linea comprende body, magliettine, pantaloni e molto altro ancora dalle tenui tonalità pastello, come l’azzurro, il rosa o il beige, e dalle tenerissime fantasie. Tutti capi sostenibili e dal prezzo vantaggioso, che rispettano la natura e la pelle delicata dei più piccoli!