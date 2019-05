Giro d’Italia, torna il sole nella tappa di L’Aquila e la corsa “esplode” sulle strade del terremoto [FOTO]

Foto Fabio Ferrari/LaPresse 17 maggio 2019 Vasto (Italia) Sport Ciclismo Giro d'Italia 2019 - edizione 102- tappa 07 Da Vasto a L’Aquila km 185 Nella foto:durante la tappa Photo Fabio Ferrari/LaPresse may 17, 2019 Vasto (Italy) Sport Cycling Giro d'Italia 2019 - 102th edition - stage 07 From Vasto to L’Aquila In the pic: during the race.