Tragedia nel Giro di Polonia, ciclista muore dopo una caduta provocata dal maltempo: il VIDEO degli ultimi attimi di Bjorg Lambrecht

Il maltempo tinge di nero il grande ciclismo. Non bastava il clima pazzo che ha stravolto il Giro d’Italia e il Tour de France, adesso le cattive condizioni meteo hanno causato una tragedia ben peggiore: nel Giro della Polonia un giovane ciclista è morto in seguito a una caduta. Il giovane Bjorg Lambrecht, promessa 22enne del ciclismo belga, è morto per le conseguenze di una rovinosa caduta in cui è rimasto coinvolto durante la terza tappa di oggi.

Lo ha comunicato su Twitter la sua squadra, la Lotto-Soudal. Lambrecht è stato subito soccorso, ma le sue condizioni sono subito apparse molto critiche. Verificato che non era possibile trasportarlo in elicottero, è stato portato via in ambulanza e ricoverato in un ospedale dove è deceduto. Inutili i tentativi di rianimarlo.

Il ciclista stava correndo nonostante il forte maltempo che ha probabilmente influenzato la sua performace e la conseguente drammatica caduta, come si evince dal video.