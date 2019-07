Fobia della grandine in Abruzzo dopo i danni dei giorni scorsi: auto protette con coperte e materassi [FOTO]

Dopo gli eventi meteo estremi dei giorni scorsi c’è chi ha deciso di correre ai ripari. In seguito all’eccezionale ondata di maltempo che mercoledì scorso si è abbattuta su Pescara e su gran parte della costa adriatica, infatti, in Abruzzo è psicosi grandine. In quelle ore una grandinata violentissima ha causato numerosi danni e feriti. Ora, i cittadini hanno paura, e in tanti stanno proteggendo come possibile le automobili, dato che sia per oggi che per domani è stata emanata un’allerta meteo con codice arancione. Le auto sono state protette con coperte, materassi, cartoni e canotti per il mare. Le foto dei mezzi stanno facendo il giro dei social.