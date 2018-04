Maltempo, grandinata apocalittica in Arabia Saudita: chicchi grandi 10cm uccidono centinaia di cammelli e pecore! [FOTO e VIDEO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

In Arabia Saudita è arrivata la stagione delle tempeste: in questa parte del mondo, le nubi temporalesche salgono ad altitudini molto elevate e producono dei fenomeni molto violenti, come forti grandinate, piogge torrenziali e raffiche di vento oltre i 100 km/h.

Ed è quello che è successo proprio negli ultimi giorni: l’Arabia Saudita è stata investita da tempeste particolarmente violente e intense, che hanno generato fiumi di grandine e chicchi fino a 10 cm, che si sono accumulati fino a 50-70 cm in alcune zone, come mostrano le incredibili immagini a corredo di questo articolo.

L’apocalittica grandinata ha ucciso centinaia di cammelli, pecore e agnelli nel bel mezzo del deserto. I video postati sui social mostrano le persone alla ricerca di un riparo e alcune che tentano addirittura di salvare gli animali portandoli all’interno delle auto.