È grandine o neve? In Florida sembra pieno Inverno dopo il passaggio di violente tempeste: danni [FOTO e VIDEO]

Anche se siamo ormai ufficialmente in primavera, alcune città della Florida hanno mostrato un paesaggio tipicamente invernale nelle scorse ore. Chicchi di grandine grandi quanto palle da golf hanno bombardato un’ampia fascia del centro dello stato, dopo le devastanti grandinate dei giorni scorsi in Texas.

Il Dipartimenti di Sicurezza Pubblica della città di Trenton ha avvisato i residenti sulla presenza di molto ghiaccio sulle strade in seguito ad una violenta tempesta di grandine che ha lasciato la città ricoperta di bianco, come se avesse appena nevicato. La tempesta di grandine su Trenton è durata solo 3 minuti, ma tanto è bastato a costringere le autorità a ricorrere agli spazzaneve per ripulire le strade, come potrete vedere nelle foto contenute nella gallery a corredo dell’articolo.

La grandine è caduta anche sulle contee di Lake, Orange e Brevard, fortunatamente senza provocare feriti. Ci sono report di grandine a Canaveral Groves, Rockledge, Cocoa, Satellite Beach e Indialantic. La stampa locale riporta vetri e finestre in frantumi, piscine bombardate, auto, persiane e vasi da fiori danneggiati mentre accumuli di ghiaccio fino a 5cm hanno coperto il suole in alcune aree lungo la Space Coast nella contea di Brevard.

La grandine dalle dimensioni di palle da golf, come potete vedere nei video in fondo all’articolo, è stata riportata proprio nella contea di Brevard, dove sono arrivate due tempeste una dietro l’altra. “È eccezionalmente grande per la penisola della Florida. Affinché i temporali generino chicchi di grandine così grandi, deve esserci una sacca di aria fredda nell’atmosfera superiore e questo non è tipico della configurazione dei temporali in Florida”, ha spiegato Chris Dolce, meteorologo di weather.com. Alcune persone l’hanno definita la più diffusa tempesta di gradine a colpire la contea costiera di Brevard. In alcune aree, il ghiaccio è rimasto su strade e giardini per circa un’ora. “È da molto tempo che Brevard non vedeva tutto questo. Questo sistema è stato un po’ più forte del previsto”, ha dichiarato Matt Volkmer, meteorologo del Servizio Meteorologico Nazionale a Melbourne. Il forte maltempo ha anche provocato venti fino a 75km/h, forti piogge, fulmini e mare mosso con onde di 2-3 metri.

A Cocoa, i residenti hanno osservato “fiumi” interminabili di ghiaccio scendere giù dal cielo per depositarsi su prati e giardini. La grandine ha ostacolato la visibilità di quanti si trovavano al volante durante le tempeste, rallentando notevolmente il traffico sulle strade. A Merritt Island, la residente Kate Duffy ha trovato un nuovo modo per esprimere le sue idee sulla feroce ondata di maltempo che ha colpito la Florida, costruendo un “omino di grandine” di 45cm.