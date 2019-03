Devastanti grandinate in Texas, “sembrava una tempesta di neve”: chicchi fino a 7cm, danneggiate case, auto e una chiesa [FOTO e VIDEO]

Case, auto e una chiesa sono state danneggiate dalla grandine quando violenti temporali si sono spostati sul Texas settentrionale. I chicchi (se così si possono definire) di grandine più grandi hanno bersagliato le aree a nord di Dallas con l’arrivo di temporali a supercella. Le supercelle hanno la reputazione di produrre grandine di grandi dimensioni e quella del Texas non ha fatto alcuna eccezione, dal momento che sono stati riportati chicchi dalle dimensioni di palline da tennis, come potrete vedere nelle foto contenute nella gallery a corredo dell’articolo e nei video in fondo.

La grandine ha ricoperto interamente il suolo nella contea di Collins, con Allen, McKinney e Frisco tra le aree più duramente colpite. Parti delle conte di Dallas, Denton e Tarrant hanno visto forti temporali e grandine. Scott Sanford, pastore della chiesa Cottonwood Creek di Allen ha dichiarato che la grandine ha causato gravi danni al tetto della chiesa e che il secondo piano era allagato. “È sorprendente che una tempesta di grandine abbia fatto questo. È quasi come se ci fosse stato un tornado che ha sollevato il tetto per far entrare tutta questa acqua. È stata solo grandine che ha danneggiato il tetto al punto da far entrare l’acqua”, ha detto Sanford.

Il Servizio Meteologico Nazionale (NWS) ha dichiarato che i chicchi di grandine hanno misurato tra 2,5 e 5cm, con alcuni di dimensioni ancora più grandi. “Il chicco di grandine più grande riportato si è verificato tra Frisco e McKinney ed è stato misurato in 7cm o circa le dimensioni di una palla da baseball!”, ha informato l’agenzia. Numerose le auto danneggiate dal maltempo che, nonostante la sua intensità, non ha provocato feriti o vittime. Ad un certo punto, diverse persone hanno riportato di aver visto anche una nube ad imbuto formarsi nei pressi di Frisco, ma non ha mai toccato terra.

I social network sono stati inondati di foto e video di finestre in frantumi e giardini ricoperti di bianco e alcuni utenti hanno definito la scena come una tempesta di neve. Ejae Dolor, residente di McKinney, ha dichiarato che la grandine ha rotto le finestre della cucina e dell’auto: “All’inizio si sentiva poca grandine, poi all’improvviso è peggiorata. La grandine diventava sempre più grande”.

Nell’est del Texas, le violente tempeste hanno fatto saltare la corrente a decine di famiglie e sollevato il tetto di un negozio di pneumatici a Gilmer. Anche parti dello stato di Oklahoma, a nord del Texas, hanno ricevuto grandine di grandi dimensioni. Nell’area della contea di Le Flore, le autorità hanno informato che grandine dalle dimensioni di palle da baseball ha causato danni.