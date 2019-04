Texas, grandine e tornado seminano caos e distruzione: edifici distrutti, oltre 150.000 case senza elettricità e centinaia di voli cancellati [FOTO e VIDEO]

La stagione del forte maltempo primaverile è ben avviata sugli Stati Uniti meridionali, dove sono già stati riportati 125 tornado quest’anno. Ma oltre ad aver generato possibili tornado, le ultime tempeste che hanno colpito il Texas hanno prodotto anche grandine di enormi dimensioni. Chicchi dalle dimensioni di una palla da tennis hanno creato scene e danni incredibili, inclusa l’auto davvero malridotta che potrete vedere in uno dei video in fondo all’articolo.

Le agenzie di stampa locale hanno riportato gli avvistamenti di alcuni possibili tornado, compresi i danni che si ritiene siano stati provocati da uno dei vortice a San Gabriel, a nord-est di Austin: edifici distrutti, tetti sollevati, roulotte e veicoli danneggiati. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Un rapporto preliminare parla di un tornado con venti di 100-135km/h, secondo Waylon Collins, meteorologo del Servizio Meteorologico Nazionale (NWS). Il vortice ha distrutto circa 12 camper e danneggiato altri 50, mentre diverse roulotte sono state sollevate.

Le tempeste hanno abbattuto le linee elettriche, creando disagi ai residenti e sulla rete stradale, e causato inondazioni delle strade mentre si muovevano sullo stato. Oltre 158.000 case e aziende sono rimaste senza elettricità e oltre 370 voli in arrivo e in partenza da Houston e Dallas sono stati cancellati. Lo sceriffo della contea di Liberty ha riportato che una bambina di 11 anni è in buone condizioni dopo essere stata colpita da un fulmine a Dayton, circa 56km a nord-est di Houston. Le immagini contenute nella gallery a corredo dell’articolo mostrano capannoni e altri fabbricati abbattuti. Anche la Chiesa Cristiana di San Gabriel è stata danneggiata dalla tempesta: il tetto è volato via e tutto ciò che vi era al suo interno è stato inzuppato dalla pioggia. A causa delle inondazioni dopo i 50-100mm di pioggia caduti nell’area di Austin, circa 40 strade sono state chiuse ad Austin e nel Texas centrale. A San Antonio, i soccorritori hanno condotto un salvataggio dall’acqua alta.