Forte vento e mareggiate, Italia flagellata dal “Grecale”: 7 morti e 24 feriti in 3 giorni, clima sconvolto nell’area Euro-Mediterranea

L’Italia è flagellata dal vento di “Grecale” che soffia da Nord/Est, proveniente dai Balcani, e da Sabato sta colpendo in modo molto violento il Centro/Sud. Purtroppo il bilancio è pesantissimo: 7 persone sono morte e 24 sono rimaste ferite, alcune in gravi condizioni, tra Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

I sommozzatori dei vigili del fuoco di Catania hanno appena ritrovato la macchina che ieri sera era stata travolta dalle onde con a bordo tre ragazzi all’imboccatura del porticciolo di Santa Maria la Scalaad Acireale (Catania). All’interno della vettura non ci sono corpi. I sommozzatori stanno procedendo alla messa in sicurezza e a un’accurata ispezione del tratto di mare circostante. Intanto una motovedetta della Guardia costiera di Catania ha individuato il secondo corpo di uno dei tre ragazzi dispersi in mare nel porticciolo di Santa Maria la Scala ad Acireale (Catania), dopo che la loro auto ieri è stata travolta da un’onda. Sono in corso le fasi di recupero. Continuano le ricerche dell’ultima vittima ancora dispersa in mare da parte dei sommozzatori e dei vigili del fuoco.

E stamattina a Roma sono crollati altri alberi in varie zone della città: l’episodio più grave nel viale Mazzini, dove due feriti gravi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso dal 118. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Nella zona sono stati segnalati altri alberi pericolanti.

Ma cosa sta succedendo nell’area Euro/Mediterranea?

Il clima di questo Febbraio e di quest’inverno risulta letteralmente stravolto. L’Europa centro/settentrionale e occidentale sta vivendo un’anomalia calda senza precedenti nella storia, mentre il Mediterraneo centrale rimane esposto alle fredde correnti nord/orientali provenienti dai Balcani e dall’Europa orientale. E così, se per l’Europa sarà il Febbraio più caldo e secco di sempre, invece tra Sud Italia, Balcani e Nord Africa l’Inverno continua: questi grandi sbalzi determinano fenomeni di maltempo localmente estremi. E gli incendi che nel weekend hanno interessato la Corsica e varie zone d’Italia sono emblematici rispetto alla serietà della situazione meteo-climatica nella nostra marco-regione. E’ una “catastrofe silenziosa” che non possiamo più ignorare.