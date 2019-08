Greta salpa verso New York con Casiraghi sulla barca a emissioni zero [GALLERY]

Greta Thunberg è partita alla volta di New York per partecipare al summit mondiale sul riscaldamento globale dell’ONU, a bordo di una barca a vela a emissioni zero guidata da Pierre Casiraghi, membro della famiglia del Principato di Monaco. La traversata durerà 2 settimane, a bordo non ci sono bagni e cucina e l’elettricità viene fornita da pannelli solari. La giovane attivista svedese si è rifiutata di prendere un aereo per arrivare a New York, per le emissioni di CO2 prodotte dal mezzo.

Pierre Casiraghi, figlio della principessa Carolina di Monaco, ha proposto alla 16enne imbarcarsi sul natante a impatto zero per percorrere le 3.000 miglia nautiche che separano Europa e USA. “Credo nell’importanza di far crescere la consapevolezza del pericolo delle emissioni dannose e dell’inquinamento legato alle attività di tutti noi esseri umani“, ha spiegato l’erede della famiglia Grimaldi in un’intervista al Corriere della Sera. Il Malizia II, che prende il soprannome di Francesco Grimaldi che espugnò la Rocca di Monaco nel 1297, è totalmente a emissioni zero, ed “è l’unico modo di raggiungere New York dall’Europa senza emissioni nocive“. Greta “è l’ambasciatrice di un messaggio fondamentale diretto sia alla nostra società sia alle future generazioni: convincere governi e istituzioni internazionali a proteggere in modo legale la biodiversità e l’esistenza stessa del genere umano è la partita decisiva per l’umanità“. “Ho grande rispetto per il coraggio di Greta di unirsi all’avventura e poi per la sua dedizione totale, il sacrificio nel battersi per la più grande sfida che l’umanità si trova ad affrontare“.