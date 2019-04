Greta Thunberg al Parlamento europeo [GALLERY]

Prosegue la battaglia di Greta Thunberg, la giovane attivista che sta tentando un’importante opera di persuasione in merito al cambiamento climatico. La piccola, attraverso le sue parole, ha smosso le coscienze di tantissimi suoi coetanei e non è passata inosservata neanche rispetto ai potenti della Terra: ha infatti saputo muovere i giusti rimproveri, per ricordare che il global warming è un problema reale e preciso, che merita la giusta attenzione e sopratutto le giuste strategie risolutive.

Oggi Greta Thunberg si è recata al Parlamento europeo, ecco le immagini.