Greta Thunberg davanti alla Casa Bianca: simula un’estinzione di massa per la lotta contro i cambiamenti climatici [GALLERY]

Dopo aver invitato in tv i politici a scendere in campo in difesa del clima, Greta Thunberg si è unita ai manifestanti che, fuori dalla Casa Bianca, chiedono al governo di affrontare l’emergenza del cambiamento climatico. La sedicenne attivista svedese e i manifestanti hanno inscenato una “estinzione di massa“, simulando di morire a causa del cambiamento climatico. Una performance di 11 minuti, per ricordare gli anni che restano per limitare massicciamente le emissioni che danneggiano il clima.

La giovane attivista svedese, nel primo dei sei giorni in cui resterà a Washington, ha anche cantato insieme ai manifestanti: “Hey hey, ho ho, climate change has got to go“, come invito ad affrontare subito il problema. Su un cartello c’è scritto “Make Earth cool again“, facendo il verso al motto di Donald Trump “Make America Great Again”, “Rendi di nuovo grande l’America”.

Sta crescendo la popolarità di Greta negli Stati Uniti, dopo essere arrivata dall’Europa in barca. A uno spettacolo televisivo, unendosi all’attore comico Trevor Noah, Greta ha spiegato di aver deciso di attraversare l’Atlantico in uno yacht a vela per “evitare l’inquinamento prodotto da un viaggio aereo“. Citando il dato dell’estinzione di “duecento specie al giorno“, a causa del riscaldamento globale e dell’inquinamento, l’attivista svedese ha rilanciato l’allarme: “Siamo nel mezzo di un’estinzione di massa“.